Antalya haberleri: Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberleri: Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

07.10.2022 15:22

Antalya haberleri... Manavgat ilçesi Mendirek sahili kaplumbağa yuvalama alanı DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval ile röportaj Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof.

Manavgat ilçesi Mendirek sahili kaplumbağa yuvalama alanı

DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval ile röportaj Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval:

"35 bine yakın bir yumurta var ama yumurtalardan yaklaşık yarısının canlı çıkarak denize gittiğini söyleyebilirim"

ANTALYA (A) - Antalya'nın Manavgat ilçesi Mendirek sahilinde tespit edilen 35 bin yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının yarısının denize canlı ulaştığı bildirildi.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri, Mendirek sahilindeki yuvalama bölgelerinde, son yavruların güvenli bir şekilde çıkış ve denize ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Manavgat Mendirek sahilinde yaklaşık 353 caretta caretta yuvası tespit etiklerini ve henüz açılmamış birkaç adet yuvanın kaldığını söyledi.

Bu yıl yürüttükleri çalışmalarda önemli veriler topladıklarını belirten Deval, bu alanın yeni bir Deniz Kaplumbağası alanı olarak tanımlanması için ilk adımı attıklarını belirtti.

Deval, bir yuvada yaklaşık 80-100 arasında yumurta bulunduğunu ifade ederek, "Tabii, bunların hepsinin canlı çıkması mümkün olmuyor. 35 bine yakın bir yumurta var ama yumurtalardan yaklaşık yarısının canlı çıkarak denize gittiğini söyleyebilirim. Bu yavrulardan da sadece bin tanesinden 1 tanesinin 15 yıl sonra buraya ergen olarak dönebilme imkanına sahip olduğunu biliyoruz. Çok yüksek bir ölüm oranları var binde 1 bir yaşama oranına sahipler." dedi.

Mendirek sahilinde 1 yıldır araştırma yaptıklarını bunun da alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesi için yetersiz kaldığını belirten Deval, 2-3 yıllık çalışma sonucu bu hedefe ulaşabileceklerini belirtti.

Deval, alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesiyle hem yuvalama için gelen deniz kaplumbağalarının deniz motorları ile sürat teknelerinden korunacağını hem de yumurtadan çıkan yavruların ışıktan etkilenmeyerek denize gitmelerine olanak sağlanacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi Bakan Çavuşoğlu TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlyük yaşam mücadelesini kaybetti Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlyük yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Manavgat, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberleri: Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 AK Partili isim EYT'den kaç kişinin faydalanacağını açıkladı! Detaylar aralık ayında kamuoyu ile paylaşılacak
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
16:13 Bursa Büyükşehir Belediyesi personelini sevindiren gelişme! 27 bin liralık banka promosyonu için anlaşıldı
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 17:41:50. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya haberleri: Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement