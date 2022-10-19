Antalya gündem haberleri | Alanya'da otelin balkonundan düşen kadın turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otelin 5. katındaki odasının balkonundan düşen Belçikalı kadın turist hayatını kaybetti.
İncekum Mahallesi'ndeki bir tesiste tatil yapan Belçikalı Elena Gitlevich (45), otelin 5. katında bulunan odasının balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Haber verilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Gitlevich'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadın turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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