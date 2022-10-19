İncekum Mahallesi'ndeki bir tesiste tatil yapan Belçikalı Elena Gitlevich (45), otelin 5. katında bulunan odasının balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya gündem haberleri | Alanya'da otelin balkonundan düşen kadın turist öldü - Son Dakika

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