Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, Alanya Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı K.A.A., konakladığı odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları şüphelendi.
Odaya giren otel yetkilileri, K.A.A.'nın yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, K.A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen K.A.A.'nın cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika