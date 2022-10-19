Sağlık ekibi, K.A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen K.A.A.'nın cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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