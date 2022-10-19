Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu

19.10.2022 16:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası olan cumhuriyet savcısı K.A.A., kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, Alanya Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı K.A.A., konakladığı odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları şüphelendi.

YERDE YATMIŞ HALDE BULUNDU

Odaya giren otel yetkilileri, K.A.A.'nın yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekibi, K.A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen K.A.A.'nın cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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