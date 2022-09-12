Antalya gündem haberleri: Antalya'da 3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya gündem haberleri: Antalya'da 3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu

12.09.2022 09:53
Antalya gündem haberleri: Antalya'da 3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu

Antalya haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hakan Asilkan'ın (22), yol kenarında, motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hakan Asilkan'ın (22), yol kenarında, motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu kenarında meydana geldi. Lambası yanan motosikleti fark edenler, yanında yatan kişiyi de görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan, Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi. Asilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hakan Asilkan'ın acı haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Jandarma ekipleri de kaza ihtimaline karşı sık sık uyarıda bulundu.ACI HABERİ İSTANBUL'DA ALDILAR

Manavgat Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapan Hakan Asilkan'ın anne ve babasının, kayıp oğullarını bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak için İstanbul'a gittikleri, acı haberi aldıktan sonra Manavgat'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, İstanbul, Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberleri: Antalya'da 3 gündür kayıp Hakan'ın cesedi bulundu - Son Dakika

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