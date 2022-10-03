Antalya gündem haberleri | Antalya'da 5 saat süren makilik yangınında 10 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Antalya gündem haberleri | Antalya'da 5 saat süren makilik yangınında 10 hektar alan kül oldu

03.10.2022 14:10
Antalya gündem haberleri | Antalya'da 5 saat süren makilik yangınında 10 hektar alan kül oldu

Antalya haber: ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün çıkıp, 5 saatte kontrol altına alınan makilik yangını, gece boyu sürdürülen çalışmalarla tamamen söndürüldü.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün çıkıp, 5 saatte kontrol altına alınan makilik yangını, gece boyu sürdürülen çalışmalarla tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 10 hektarlık alan zarar gördü.

Sarıbelen Mahallesi'nde makilik ile çalılıkta, dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı. Ekipler, kayalık bölge ve kara yolu ulaşımının olmaması nedeniyle alevlere karadan müdahale etmekte güçlük çekti. Yangın; 4 uçak, 2 amfibi uçak, 4 helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 1 dozer, 1 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 100 orman işçisiyle müdahale edilerek, 5 saatte kontrol altına alındı. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar süren soğutma çalışmalarının ardından yangını tamamen söndürdü. İlk belirlemelere göre, 10 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan bölgeye elektrik sağlayan hattaki 27 ahşap direk yanınca bazı mahallelere enerji verilemedi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Batı Akdeniz Bölge Müdürü Saim Fişekçioğlu başkanlığındaki 40 kişilik ekip, gece boyunca çalışarak bölgeye demir direkler yerleştirdi. Bölgedeki tel çekiminin devam ettiği öğrenildi.Sarıbelen Mahallesi muhtarı Mevlüt Küçükkaya, "Akşama doğru çalışmaların bitmesini ve bölgeye yeniden elektrik verilmesini bekliyoruz. Ekipler hiç uyumadan sabaha kadar çalıştı. Çalışmaya devam ediyor" dedi.ŞİDDETLİ RÜZGARA KARŞI TEDBİR

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ise "Şu anda alandan duman çıkmıyor. Sabaha kadar soğutma çalışması devam etti. Çevre ilçelerden gelen ekipleri gönderdik. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz alanda nöbet tutmaya devam ediyor. Alan çalılık ve makilik olduğu için ateş közü kalmadı ancak bölgede tekrar şiddetli rüzgar bekleniyor. Ekiplerimiz alanda beklemeye devam edecek. İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alan yandı" dedi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

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