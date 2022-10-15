Son dakika haberleri... Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

15.10.2022 19:14

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi Sarnıç Tepesi mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Arazinin eğimli ve sık ağaçlık olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi tesis görevlileri yaptı.

Orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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