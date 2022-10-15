Arazinin eğimli ve sık ağaçlık olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi tesis görevlileri yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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