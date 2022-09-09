Antalya gündem haberleri... Antalya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika
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Antalya gündem haberleri... Antalya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

09.09.2022 15:31
Antalya gündem haberleri... Antalya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Antalya haberler: ANTALYA'da jandarmanın kaçak kazı yaparken yakaladığı ve "Ne yapıyorsunuz" diye sorduğu 3 şüpheliden biri, "Yalan yok komutanım görüyorsunuz" cevabını verdi.

ANTALYA'da jandarmanın kaçak kazı yaparken yakaladığı ve  "Ne yapıyorsunuz" diye sorduğu 3 şüpheliden biri, "Yalan yok komutanım görüyorsunuz" cevabını verdi.

Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi Avşaratlı mevkisinde jandarma, ormandaki kayalıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, operasyonda E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.'yi suçüstü yakaladı. Ekiplerin baskınında jandarmanın "Ne yapıyorsunuz" sorusuna şüphelilerden biri, "Yalan yok komutanım görüyorsunuz" diye cevap verdi. Jandarma operasyonda 35 kazı malzemesi ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberleri... Antalya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü - Son Dakika

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