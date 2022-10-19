Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

19.10.2022 16:29

Manavgat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sabah düzenlenen Muhtarlar Günü kutlama programına katılan 69 yaşındaki Zor, daha sonra döndüğü evinde fenalaştı.

Çocuklarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen muhtarı, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zor, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Manavgat Muhtarları Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, gazetecilere, Muhtarlar Günü'nde muhtar arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda esnaflık yapan Şükrü Zor'un cenazesi yarın Ahmetler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı Vali'den muhtarlara: 'Kamu hizmetinin çok önemli bir parçasısınız' Vali'den muhtarlara: 'Kamu hizmetinin çok önemli bir parçasısınız' Aydın haberi: Muhtarlar Günü Kuşadası'nda kutlandı Aydın haberi: Muhtarlar Günü Kuşadası'nda kutlandı

Muhtarlar Günü, Kalp Krizi, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 22:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtarlar Günü'nde kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement