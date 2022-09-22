ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

22.09.2022 21:12

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, saat 16.00 sıralarında yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, saat 16.00 sıralarında yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın alanında kalan 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki seraların bazılarının plastik örtüleri eridi, bazıları tamamen yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'ZARARIMIZ BÜYÜK'

Bölgede seracılık yapan Emre Çılgın, Buraya çalışmaya gelecektik. Fark ettik, 5 dakika olmadı gelene kadar yetişemedik. Zararımız büyük. Yarın dikimimiz vardı. Hem evimiz yandı hem seramız dedi. Engin Çılgın da bölgede 4-5 evin yanmış olabileceğini söyledi. Evi yanan Ahmet Kahraman, Evde değildim, işte çalışıyordum. Buraya geldik. Ev yandı gitti diye konuştu. (DHA)

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Kumluca'da orman yangını çıktı (2) Kumluca'da orman yangını çıktı (2) ORMAN YANGININDA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ ORMAN YANGININDA EVLER VE SERALAR HASAR GÖRDÜ
Kaynak: DHA

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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