Antalya gündem haberleri: Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı - Son Dakika
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Antalya gündem haberleri: Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı

26.10.2022 14:32
Antalya gündem haberleri: Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı

Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı.

Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı 03 ACY 988 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden yaralı çıkarılan sürücünün eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Burada müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Özdemir'in cenazesi, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderilecek.

Kaynak: AA
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Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

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