Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular, otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya haber... Bahama bayraklı kruvaziyer 'Artania' Alanya'da - Son Dakika

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