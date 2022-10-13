Etkinlikte öğrenciler, kitap okuma faaliyeti, trafik şarkısı ve dans gösterileri yaptılar. Jandarma ekipleri çocuklara trafiğin önemini uygulamalı olarak anlattılar. Jandarma köpeklerinin gösterisi ise öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından beğeniyle izlendi.

Kaynak: AA

Murat Kemal, Kazım Çelik, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Jandarma, Finike'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika

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