Son dakika haber: Jandarma, Finike'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Son dakika haber: Jandarma, Finike'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi

13.10.2022 08:48

Son dakika haberleri... Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) projesi kapsamında Finike ilçesinde jandarma tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) projesi kapsamında Finike ilçesinde jandarma tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Finike Emin Akın İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Musa Kazım Çelik, Jandarma Komutanı Murat Kemal Karakaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Koç, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

AHENK projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Musa Kazım Çelik, trafik kurallarına uymanın insanın bir yaşam felsefesi olması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte öğrenciler, kitap okuma faaliyeti, trafik şarkısı ve dans gösterileri yaptılar. Jandarma ekipleri çocuklara trafiğin önemini uygulamalı olarak anlattılar. Jandarma köpeklerinin gösterisi ise öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından beğeniyle izlendi.

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Kaynak: AA

Murat Kemal, Kazım Çelik, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Jandarma, Finike'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika

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