Tütüncü daha sonra Manavgat yangınında zarar gören Gündoğdu, Evrenseki , Kalemler ve Ilıca Mahallesindeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya gündem haberleri | Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yangınzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

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