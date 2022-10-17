Antalya gündem haberleri... Kepez'de bir ilkokulun temeli atıldı - Son Dakika
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Antalya gündem haberleri... Kepez'de bir ilkokulun temeli atıldı

17.10.2022 16:57
Antalya gündem haberleri... Kepez'de bir ilkokulun temeli atıldı

Gelen Antalya haberine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez'de birkaç yıl içerisinde ikili öğretimi bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez'de birkaç yıl içerisinde ikili öğretimi bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kepez'in Menderes Mahallesindeki 32 derslikli bir ilkokulun temel atma törenine katılan Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir okulun yapımına başlanabilmesi için imarla ilgili teknik pek çok ayrıntı olduğunu, ancak Kepez'de bu süreçler ilgili sorun yaşamadıklarını belirten Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün her konuda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 12 okul sözü aldıklarını hatırlatan Vali Yazıcı, Kepez'e yapılacak tüm okulların 32 derslikli olmasını sağladıklarını kaydetti.

Kepez'in Antalya için büyük bir önem taşıdığını ifade eden Ersin Yazıcı, "Kepez, 19 ilçemizin en büyüğü. Turizm sektörüne emek veren çalışanlarımızın büyük çoğunluğu bu ilçede oturuyor. Ayrıca organize sanayide çalışanların da büyük bir çoğunluğu Kepez ilçemizde oturuyor. Dolayısıyla bu ilçenin güzel insanları bu ayrıcalığı ve bu önceliği hak ediyor." dedi.

Kepez'i kalkındırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hayretle çalıştıklarını belirten Yazıcı, "İnşallah birkaç yıl içerisinde en çok ikili öğretimin olduğu Kepez ilçemizde ikili öğretimi bitirmeyi de hedefliyoruz. ASİST ve AHENK projelerimizle eğitimin niteliğini arttırma noktasında da Kepez ilçemiz her zaman ilk sırada geliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya gündem haberleri... Kepez'de bir ilkokulun temeli atıldı - Son Dakika

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