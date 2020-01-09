Antalya Güneşi EMITT'te doğacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya Güneşi EMITT'te doğacak - Son Dakika Ekonomi

Antalya Güneşi EMITT'te doğacak

6 saat önce

Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Şahin: "EMITT 2020-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Antalya Tanıtım A.Ş.'nin hazırladığı 'Antalya Güneşi' konsepti kentin tüm destinasyonlarını ortak noktada buluşturacak.

Antalya Güneşi EMITT'te doğacak, System.String[]

Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Şahin: "EMITT 2020- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Antalya Tanıtım A.Ş.'nin hazırladığı 'Antalya Güneşi' konsepti kentin tüm destinasyonlarını ortak noktada buluşturacak." dedi.


Antalya Tanıtım A.Ş. kapılarını 30 Ocak'ta yirmi dördüncü kez açacak EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda iç pazar için tanıtım atağına geçiyor. Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Şahin, 30 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılacak fuarda, Antalya Tanıtım A.Ş.'nin yapacağı çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, "EMITT Fuarı'nda Valimiz sayın Münir Karaloğlu'nun desteği, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Muhittin Böcek'in katkılarıyla, Antalya iç turizm de tanıtım atağına geçiyor. Antalya Güneşi konseptiyle kuracağımız stantta ziyaretçileri Antalya ve beldelerini keşfe davet edeceğiz." dedi.


Cahit Şahin, Tanıtım A.Ş.'nin turizm sektör temsilcilerinin 'tek çatı' tanıtım çalışmalarında yeni bir konsept ortaya çıkardığını kaydederek, EMITT Fuarı'nda Antalya Tanıtım A.Ş.'nin hazırladığı 'Antalya Güneşi' kentin tüm destinasyonlarını ortak noktada buluşturacağını bildirdi. Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Antalya Güneşi konsepti, doğudan batıya ve birbirinden farklı turizm bölgelerinin tek bir Antalya markası etrafında birleştiği devasa bir fuar stant tasarımı. EMITT'te Antalya stant alanının ortasında yer alacak Antalya Güneşi ortak alanımız olacak. Burada Antalya'ya dair Altın Portakal, Üç Kapılar, Tahtalı Teleferik, Batık Şehir-Akvaryum, Golf sahası, Apollon Tapınağı, Saklıkent, Alanya Kalesi ve Surları, Saat Kulesi ile Aspendos Tiyatrosu replikaları yer alacak. Alanda çeşitli aktiviteler, gösteriler, yerel lezzet sunumları yapılacak ve bir kafeterya alanı da olacak."


Antalya Güneşi kopseptine Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun destek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katkısının büyük olduğunu kaydeden Şahin sözlerine şöyle son verdi: "Konseptimize Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Konyaaltı, Kaş belediyeleri ile ATSO, MATSO, BETUYAB, KETAV, ALTİD ve Sun Express tarafından destek veriliyor. Gelecek fuarlarda hedefimiz Akdeniz Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeleri de bu oluşumda görmek. Akdeniz'de yer alan tüm otelleri de standımızda görmekten mutluluk duyarız." - ANTALYA

Cahit Şahin, Akdeniz, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi
Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
18:06 Türkşeker Genel Müdürü Alkan'dan "pancar üretim teşvik primi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
17:57 EMTİA PİYASALARI-Yatırımcı odağının hisselere dönmesiyle altın fiyatları karışık - Son Dakika Ekonomi
17:56 KÜRESEL PİYASALAR-Yatırımcı güvenindeki artışla Wall Street güne artıda başladı - Son Dakika Ekonomi
17:56 Alman VW Grubu'nun satışları 2019'da 10,8 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi
17:52 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hisse devrine vize - Son Dakika Ekonomi
17:52 Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi - Son Dakika Ekonomi
17:44 THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Güneşi EMITT'te doğacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]