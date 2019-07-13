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ANTALYA Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

45 dakika önce

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiasıAntalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde her sabah içtima alınması nedeniyle çıkan tartışmada, iddiaya göre güvenlik amiri Hakan A., güvenlik görevlisi Abdullah Orhun'u dövdü.

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde her sabah içtima alınması nedeniyle çıkan tartışmada, iddiaya göre güvenlik amiri Hakan A., güvenlik görevlisi Abdullah Orhun'u dövdü. İkili arasındaki tartışma ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli güvenlik personeli Abdullah Orhun, güvenlik amiri Hakan A.'nın her sabaha kendisini özel içtimaya çekip mobbing uyguladığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre olayın büyümesi üzerine Hakan A., Abdullah Orhun'u yumrukladı. Abdullah Orhun, şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A. ile aralarında çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda aldı, ardından da bu görüntüleri WhatsApp grubuna gönderdi. Abdullah Orhun daha sonra amiri hakkında şikayetçi oldu.
Abdullah Orhun'un "Bana neden vurdun? Sen nasıl amirsin?" dediği duyulan kayıtta, Hakan A.'nın sinkaflı cümleler kurup Abdullah Orhun'u tehdit ettiği yer alıyor. Zaman zaman itişmelerin de yaşandığı görüntülerde, Abdullah Orhun'un şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A'nın, "İstediğin yere şikayet et, ne olacak? Bu günler senin daha iyi günlerin. Göreceksin sen çıkışta" dediği duyuluyor. Güvenlik amiri Hakan A'nın, Abdullah Orhun'un yaka kartını aldığı yer alan görüntülerde, ikili arasındaki kavgayı başka bir güvenlik görevlisi ve sesleri duyarak gelen bir vatandaşın ayırdığı görülüyor.
ANTALYA Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası
Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:15 Kaynak: DHA
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