Antalya haber: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü - Son Dakika
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Antalya haber: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

19.10.2022 12:10
Antalya haber: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rusya uyruklu kadın turist, hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rusya uyruklu kadın turist, hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu Galiba Shefer (74), yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Shefer, durumu fark eden çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı.

Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Shefer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Antalya haber: Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü - Son Dakika

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