Antalya haber! Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Antalya haber! Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

10.10.2022 19:26
Antalya haber! Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Antalya habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık yaptığı toplantıda, 118 gündem maddesi görüşüldü.

Böcek, buradaki konuşmasında, son günlerde Antalya'nın birçok festivale ev sahipliği yaptığını ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ettiğini ifade etti.

Cumhuriyetin 99'uncu yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da kentte büyük bir coşkuyla karşılanacağını belirten Böcek, kutlamalarda fener alayı düzenleneceğini ifade etti.

Mecliste, Elmalı ilçesindeki Salur Mahallesi'nde kurulması planlanan güneş enerji santralinin (GES) ihalesine ilişkin büyükşehir belediyesi encümenine yetki verilmesini içeren madde görüşüldü.

Gündem maddesine ilişkin bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, bahsi geçen alanın belediye mülkiyetinde olduğunu söyledi.

Alanın boş olması nedeniyle ekonomik bir getirisi olmadığını belirten Özel, şunları dile getirdi:

"Bu alanda gelir ve ekonomik katkı sağlayacak bir proje oluşturmak için 3 Megavatlık (MW) güneş enerji santrali kurmayı planlıyoruz. Yap, işlet ve devret modeliyle santralin cirosundan da yıllık yüzde 20'den az olmaması kaydıyla pay elde etmeyi hedefliyoruz. Santral her yıl kiraya verildiği değerinden daha fazla gelir elde edecek. Bu gelirde yine tarımsal sulamada çiftçilerimizin enerji desteğini karşılamayı hedefliyoruz."

Yapılan değerlendirmenin ardından güneş enerji santrali ihalesine ilişkin belediye encümenine yetki verilmesiyle oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste, Korkuteli ilçesine yapılması planlanan "Atıksu Tesisleri Alanı"nın bin ve 5 bin ölçekli uygulama imar planları da oy çokluğuyla geçirildi.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haber! Antalya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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