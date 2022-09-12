22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu - Son Dakika
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22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu

12.09.2022 14:01
22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Hakan Asilkan'ın yol kenarında cansız bedeni bulundu. 22 yaşındaki gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi yol kenarında bulundu. Acılı haberi alan anne Ayşe Asilkan gözyaşlarına boğuldu.

"CİĞERİMİ YAKTIN OĞLUM"

Cenaze aracının kaputuna başını koyan anne Asilkan, "Seni nasıl tabuta koydular oğlum? Ciğerimi yaktın oğlum. Sarı papatyam. Sensizliğe nasıl dayanacağım? Bindin işte arabana" diyerek ağladı.

NEDENİ OTOPSİ RAPORUNDA BELLİ OLACAK

Cenazesi toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürülen Hakan Asilkan'ın kesin ölüm nedeni ise belli değil. Ölüm nedeni ayrıntılı otopsi raporu ile belli olacak.

YORUMLAR
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Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu CANSIZ BEDENİ BULUNAN HAKAN'IN ANNESİ 'CİĞERİMİ YAKTIN OĞLUM' CANSIZ BEDENİ BULUNAN HAKAN'IN ANNESİ 'CİĞERİMİ YAKTIN OĞLUM'
Kaynak: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu - Son Dakika
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