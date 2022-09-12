22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi yol kenarında bulundu. Acılı haberi alan anne Ayşe Asilkan gözyaşlarına boğuldu.

"CİĞERİMİ YAKTIN OĞLUM"

Cenaze aracının kaputuna başını koyan anne Asilkan, "Seni nasıl tabuta koydular oğlum? Ciğerimi yaktın oğlum. Sarı papatyam. Sensizliğe nasıl dayanacağım? Bindin işte arabana" diyerek ağladı.

NEDENİ OTOPSİ RAPORUNDA BELLİ OLACAK

Cenazesi toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürülen Hakan Asilkan'ın kesin ölüm nedeni ise belli değil. Ölüm nedeni ayrıntılı otopsi raporu ile belli olacak.