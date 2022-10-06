Antalya haber | Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya haber | Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

06.10.2022 15:46
Antalya haber | Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya haberler... Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E.A. isimli şahsın elindeki yüklü miktarda uyuşturucu hapı Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon için harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Konyaaltı Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından takibe alınan şüpheli elinde çanta ile birlikte Kepez'in Erenköy Mahallesi'nde durdurularak yakalandı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haber | Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber | Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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