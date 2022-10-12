Yangın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde 15.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı Serik itfaiye ekipleri 4 söndürme aracı ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı arazöz ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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