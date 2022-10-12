Son dakika haberi: Çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

12.10.2022 17:28

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde 15.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Serik itfaiye ekipleri 4 söndürme aracı ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı arazöz ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni belli olmazken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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