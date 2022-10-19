Antalya haber... Antalya'da jandarmadan 500 bin liralık kaçak sigara operasyonu

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan çok miktarda makaron ile tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, imal edilen kaçak sigaraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Kepez ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, V.A., H.A., M.A., M.A.E, A.A. ve E.H.O. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 141 bin 400 adet boş makaron, 12 bin adet paketleme naylonu, 3 adet kompresör, 5 adet dolum makinesi, 1 adet tabanca ile 115 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA