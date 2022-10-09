Kedi hırsızları mahalleliyi canından bezdirdi

Son olayda bir şahsın kediyi alarak gitmesi kameraya yansıdı

Sahiplendiği yavru kedileri çalınan Hüseyin Okudan:

"Burada bir hayvan ve kedi düşmanı var"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde şüpheli bir şahsın sokak üzerinde bulunan kediyi alarak götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de kedilerinin çalındığını belirten vatandaşlar ise duruma çözüm bulunmasını istedi.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahallede gece saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda; bir kişinin elinde poşet ile bahçede bulunan kedilerin yanına geldiği görüldü. Bir süre kediler ile zaman geçiren şahıs daha sonra kedilerden bir tanesini alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah geldiklerinde yavru kedileri göremeyen mahalle sakinleri ise kameraları izlediklerinde kedilerinin çalındığını gördü. Mahallede sürekli kedilerinin çalındığını belirten vatandaşlar şahısların yakalanmasını istedi.

"Burada bir hayvan ve kedi düşmanı var"

Sahiplendiği yavru kedileri çalınan Hüseyin Okudan, "Biz bu kediyi anayol kenarında yavrulu bir şekilde bulduk. Yavrularıyla aldık geldik, burada bakıyoruz. Yiyeceğini eksik etmiyorum. Burada bir hayvan ve kedi düşmanı var. Geçen ay 7 tane yavruyu çalarak farklı yerlere attılar. Hatta bazılarını itfaiye giderin içinden çıkardı. Anlamıyorum neden böyle yapıyorlar. Dün gece yavrulara yemlerini sularını verdim ama sabah kalktığımda yavrular yoktu. Bu durumdan çok rahatsızız olduk. Mahalleli olarak hayvanların korunması için çok duyarlayız, çocukları bu konuda eğitmeye çalışıyorum. Gerekirse her yere kamera taktıracağım. Davacı olup bir şekilde buna çözüm bulacağız" diye konuştu.

"4 tane yavru kediden 2'sini götürüyor"

Hayvansever vatandaşlardan Bülent Altıntaş ise, "Kameralarda göründüğü gibi arkadaş gece 03.00 sıralarında geliyor. Elinde poşetle sanki önceden planlamış gibi. Poşetle gelip yavru kedileri alıp gidiyor. Besleyeceğini bilsek helali hoş olsun, alsın götürsün. Götürürken poşet içerisinde kediler belki de havasız kalıp, Allah göstermesin ölecek. Özellikle yavru kedileri götürüyor. 4 tane yavru kediden 2'sini götürüyor. Bugün buradan yavru kedi çalan farklı hırsızlıkta yapar. Bu hırsızın bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.