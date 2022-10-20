Antalya haber: Antalya'da Kumluca Belediyesinde işçilerin grevi devam ediyor - Son Dakika
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Antalya haber: Antalya'da Kumluca Belediyesinde işçilerin grevi devam ediyor

20.10.2022 18:14
Antalya haber: Antalya'da Kumluca Belediyesinde işçilerin grevi devam ediyor

Antalya gündem haberi | Antalya'da, Kumluca Belediyesinde çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerin başlattığı grev sürüyor.

Antalya'da, Kumluca Belediyesinde çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerin başlattığı grev sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen işçiler, taleplerinin toplu sözleşme ile verilmesini istedi. Pankart açan işçiler, slogan attı, ıslık çaldı. İşten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması çağrısında bulunan işçiler, belediye yönetimini protesto etti.

Belediye başkanından suç duyurusu

Bu arada, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, DİSK'in öncülüğünde eylem yapan işçilerin attıkları sloganlarla kendisini tehdit ettikleri, hakarete maruz kaldığı, kişilik haklarının hedef alındığı ve toplum huzurunun bozulmaya çalışıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Köleoğlu, gazetecilere, yaptığı açıklamada, "Grevin dışına çıkan, kişi hürriyetine saldıran, huzur bozan ve Cumhuriyet Meydanı'mızı işgal eden izinsiz göstericiler için gerekli yasal başvurularımızı Cumhuriyet Başsavcılığımıza yaptık." ifadelerini kullandı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, belediye ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılamaması üzerine 5 Ekim'de greve başlamıştı.

Kumluca Belediyesinden yapılan açıklamada, grev kararı alan 37 işçiden bazılarının "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtilmişti.

DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ise "Belediye yönetimi sendikalı işçilere cephe aldı, işinden attı, sürgün etti. Grev yapan işçilerin 9'unun işlerine son verildi. Bu Anayasa'ya ve yasalara aykırı." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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