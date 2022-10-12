Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Suriye uyruklu Cuma El Hatip'in (27) kullandığı plakasız motosiklet, Aşağı Kocayatak Mahallesi Köseler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Çırakkoca'ya (64) çarptı. Kazada Çırakkoca ile motosiklet sürücüsü Hatip yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çırakkoca, kurtarılamadı.
Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hatip'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya haber! Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü - Son Dakika