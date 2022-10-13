Antalya haber! Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya haber! Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

13.10.2022 18:06
Antalya haber! Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu

Antalya gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Oba Mahallesi'nde narenciye bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, adli tıp morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

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Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Oba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haber! Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber! Antalya'da narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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