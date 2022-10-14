Antalya haber: Antalya'da şiddetli yağmur uyarısı - Son Dakika
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Antalya haber: Antalya'da şiddetli yağmur uyarısı

14.10.2022 16:22
Antalya haber: Antalya'da şiddetli yağmur uyarısı

Antalya haberlerine göre Antalya Valiliği yarın başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur sonucu oluşabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Antalya Valiliği yarın başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur sonucu oluşabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Antalya'da önümüzdeki 3 gün için yağmur bekleniyor. Bugün gece saatlerinde başlaması beklenen yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi öngörülüyor. Antalya Valiliği yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra, pazar günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Valiliği, su baskını, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haber: Antalya'da şiddetli yağmur uyarısı - Son Dakika

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