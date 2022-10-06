İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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