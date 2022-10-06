Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

06.10.2022 18:28

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı daha tutuklandı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerde 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 263 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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