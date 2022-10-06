Antalya haber | Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Antalya haber | Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli'de şehit ailesini ziyaret etti

06.10.2022 16:44
Antalya haber | Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli'de şehit ailesini ziyaret etti

Antalya gündem haberine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1989 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Er Veli Demir'in Korkuteli'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1989 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Er Veli Demir'in Korkuteli'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Annesi Hanım Demir ve babası Ali Demir ile sohbet eden Yazıcı, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenmeyeceğini belirtti.

Gazilerin ve şehit ailelerinin çok değerli olduğunu aktaran Yazıcı, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Devletimiz tüm imkanlarıyla hizmetinizdedir." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek de yer aldı.

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Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Veli Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haber | Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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