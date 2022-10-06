Antalya haber | Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli'de şehit ailesini ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1989 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Er Veli Demir'in Korkuteli'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Annesi Hanım Demir ve babası Ali Demir ile sohbet eden Yazıcı, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenmeyeceğini belirtti.

Gazilerin ve şehit ailelerinin çok değerli olduğunu aktaran Yazıcı, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Devletimiz tüm imkanlarıyla hizmetinizdedir." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek de yer aldı.