Antalya haber: Finike'de Hicaz narının hasadına başlandı - Son Dakika
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Antalya haber: Finike'de Hicaz narının hasadına başlandı

10.10.2022 15:20
Antalya haber: Finike'de Hicaz narının hasadına başlandı

Antalya haberlerine göre Finike ilçesinde tadının mayhoş, çekirdeklerinin sert olmasıyla bilinen Hicaz narının hasadı gerçekleştiriliyor.

Finike ilçesinde tadının mayhoş, çekirdeklerinin sert olmasıyla bilinen Hicaz narının hasadı gerçekleştiriliyor.

Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ürünün kalitesine göre 8-10 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Sezonun üreticilere hayırlı olması dileyen Sarıçobanoğlu, 10-15 bin ton civarında rekolte beklendiğini ancak bazı köylerdeki susuzluk nedeniyle ürünün yüzde 25'inde çatlama olduğunu ifade etti.

Finike'de 1980 yılından bu yana nar üretimi yapıldığını belirten Sarıçobanoğlu, son 20 yıldır kalitesi dolayısıyla ürünün ticari değer kazandığını kaydetti.

Ortama yıllık rekoltenin 8-11 bin ton civarında olduğunu belirten Sarıçobanoğlu, yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda üretim yapıldığını bildirdi.

Sarıçobanoğlu, ürünlerin pazarlamasından, satışına kadar çiftçiye yardımcı olduklarını dile getirdi.

Yalnız Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Sarıkaya da "Batı Antalya'da nar denince akla Yalnız köyü gelir. Narın her türlü çeşidinin yetiştiği yerdir. Bu dönem sulama ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Narlarımız kaliteli yetişti. Üreticilerimiz fiyatlardan memnun. Yalnız'dan yurt dışına nar göndermenin sevinci içindeyiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Antalya, Nar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haber: Finike'de Hicaz narının hasadına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber: Finike'de Hicaz narının hasadına başlandı - Son Dakika
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