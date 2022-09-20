Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dün KKTC Türk Radyo tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM), Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk arama kurtarma sahasında 300 göçmen taşıyan 20 metrelik bir botun "mayday" çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya haber | Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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