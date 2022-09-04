Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan , Antalya Valisi Ersin Yazıcı , Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , protokol üyeleri, çok sayıda yetkili ve güreşsever de final mücadelesini izledi.

Müsabakanın 7. dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12. dakikada sakatlığının devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Final müsabakasını bu şekilde kazanan Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya haberi! 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika

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