Antalya haberi | Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Antalya haberi | Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

07.10.2022 15:06
Antalya haberi | Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güllerpınarı Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Hüseyin Yiğit, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, motosikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaya olarak apartmanın önüne gelen kişinin motosikleti iterek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi | Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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