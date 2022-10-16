Disiplin kurulu Serap Demircan, Metin Acar , Canan Nilgün Debreli, Ferah Dilek ve Naile Kural'dan oluşurken, denetleme kurulunda ise Zehra Adalı, Murat Yıldırım ve Mücella Korkmaz yer aldı.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan seçimde, Hüseyin Geçilmez, Cenk Soyer, Alperen Erol ve Mücahit Gündoğdu başkanlık için yarıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya haberi | Antalya Baro Başkanlığına yeniden Hüseyin Geçilmez seçildi - Son Dakika

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