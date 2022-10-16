Antalya haberi: Antalya'da 115 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya haberi: Antalya'da 115 aranan şahıs yakalandı

16.10.2022 16:56
Antalya haberi: Antalya'da 115 aranan şahıs yakalandı

Antalya yerel 3. sayfa haberine göre Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalandı.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalandı. 34 şahsa toplam 10 bin 26 TL, 2 bin 369 araca toplam 1 milyon 457 bin 754 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş ve terör olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla Cuma günü il genelinde çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda; 13 bin 223 şahıs, 31 bin 442 araç, 253 motosiklet sorgulandı. 333 yabancı uyruklu şahsa YTS sorgusu yapıldı. 115 aranan şahıs yakalandı. 34 Şahsa toplam 10 bin 26 TL, 2 bin 369 araca toplam 1 milyon 457 bin 754 TL cezai işlem uygulandı.

1 kilo 920 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 80 mililitre sıvı metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 202 bin 264 adet sigara sarma kağıdı, bin 230 paket elektronik sigara kartuşu, 66 adet elektronik sigara, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 855 adet cinsel içerikli ürün (hap, çikolata, sprey, mendil), 6 bin 400 TL para, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberi: Antalya'da 115 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi: Antalya'da 115 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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