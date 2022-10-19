Antalya haberi... Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Antalya haberi... Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 16:30
Antalya haberi... Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Edinilen Antalya haberine göre Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp ve Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Alp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmasında, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlık görevinin kentler için oldukça önemli olduğunu belirten Alp, "Toplumun kılcal damarlarını oluşturan muhtarlar, en küçük yerleşim yerlerinin hem başı hem de merkezi idarenin vatandaşlara en yakın temsilcileridir. Muhtarlıklarımız her geçen gün kurumsallaşıyor ve sorunlarımız gideriliyor. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine bizleri mutlu etti. Biz Muhtarlar Günü'nü kutlarken, hem bize eşlik ediyor hem de Muhtar Evimizin açılışını yapıyor. Muhtarlara verilen önem ve çalışmalar ile şartları daha da iyileştiren, bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Muhtarlar günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Yılmaz ise dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, dernek olarak muhtarlar adına bir konuk evi yapılması için oldukça çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Bizim de katkı sunduğumuz girişimlerin ardından Cumhurbaşkanımız Ankara'da bir Muhtar Evi yaptırdı. Antalya'dan 360 muhtarımızın açılışına katıldığı evimiz için şahsım ve muhtarlar adına çok teşekkür ediyoruz. Tüm muhtarlar camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar ve katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara'daki Muhtar Evi'nin açılış törenini izledi.

Muhtarlar daha sonra Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Antalya haberi... Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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