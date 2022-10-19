Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da feci kaza: 3 yaralı

19.10.2022 13:55

Antalya haberi: Antalya'da feci kaza: 3 yaralı Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki Manavgat Karayolu Güçlüköy Mahallesi, Kale mevkiinde meydana geldi. Akseki'den, Manavgat'a doğru 06 AYB 22 plakalı otomobiliyle ilerleyen Saim G, karşı yönden gelmekte olan Ayhan Y., idaresindeki 55 SL 399 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayhan Y, yanındaki yolcu Ürem Z, ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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