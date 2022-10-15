Antalya haberi | Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberi | Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu

15.10.2022 15:50

Antalya haber... Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya'da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.

Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu

ANTALYA - Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya'da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya'da, aralıklarda yağış devam ediyor. Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.

YORUMLAR
500
Antalya gündem haberleri | Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Antalya gündem haberleri | Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi Antalya spor haberleri | Eskrimde Uluslararası Kılıç Açık Turnuvası Antalya'da sona erdi Elazığ yerel haberi | Maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu Elazığ yerel haberi | Maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu
Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi | Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk'tan yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:36 İzmir Konak'ta ortalık karıştı! Eşiyle tartışırken araya giren vatandaşa pompalı tüfekle ateş eden şahıs, kazayla bakkal sahibini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 19:34:29. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya haberi | Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement