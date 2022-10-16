Antalya haberi | Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 kadın ile 4 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 13 Ekim'de Balbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine yapılan baskında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 kadın, 2 müşteri, 1 çalışan erkek şahıs ve şüpheli 1 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli S.T., "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Suça konu adres ise Muratpaşa zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - ANTALYA