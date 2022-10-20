Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu

Antalya'da 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Baba Güçlü'nün kimlik tespitini kesin olarak yapamaması nedeniyle Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi yapılacağı öğrenildi.

MERMERCİYE BIRAKILAN KROKİ

Kimliği belirsiz kişinin bir mermerciye bıraktığı ve cesedin yerini gösterdiği ileri sürülen krokiyle arama çalışmaları 1 ay sonra tekrar başlanmıştı. Belirtilen adrese gelen polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin kanalizasyon içerisinde yaptığı 1 saatlik aramada ise gencin izine rastlanılmamış, ekipler de ihbarı asılsız olarak değerlendirmişti.