Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu - Son Dakika
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Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu

20.10.2022 23:30

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç için kayıp başvurusu yapılmıştı. Güç'ün cansız bedeninin kanalizasyonda olduğu iddiası ve mermerciye bırakılan kroki merak uyandırırken, ekipler bugün kanalizasyonda bir ceset buldu. Baba Güçlü'nün kimlik tespitini kesin olarak yapamaması sebebiyle Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi yapılacağı öğrenildi.

Antalya'da 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mermerciye bırakılan gizemli kroki merak yaratmıştı, kanalizasyonda ceset bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Baba Güçlü'nün kimlik tespitini kesin olarak yapamaması nedeniyle Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi yapılacağı öğrenildi.

Mermerciye bırakılan gizemli kroki merak yaratmıştı, kanalizasyonda ceset bulundu

MERMERCİYE BIRAKILAN KROKİ

Kimliği belirsiz kişinin bir mermerciye bıraktığı ve cesedin yerini gösterdiği ileri sürülen krokiyle arama çalışmaları 1 ay sonra tekrar başlanmıştı. Belirtilen adrese gelen polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin kanalizasyon içerisinde yaptığı 1 saatlik aramada ise gencin izine rastlanılmamış, ekipler de ihbarı asılsız olarak değerlendirmişti.

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos'ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin isim vermeyen arkadaşları, baba Mehmet Güç'e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 16 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

DAHA ÖNCE DE 7 SAAT ARANDI

Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında genç Muhammet'e rastlanılmadı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu - Son Dakika
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