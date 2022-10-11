Bir otelde çalışan Sinan K'nin (22), 5 Ekim'de Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki evlerinden arkadaşlarının yanına gideceğini belirterek babasına ait 16 DF 697 plakalı otomobille ayrıldığı ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Dolbazlar Mahallesi'nde bir tarladaki sulama kanalına bir aracın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya haberi! Antalya'da kayıp genç trafik kazasında yaralanmış halde bulundu - Son Dakika

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