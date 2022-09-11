Antalya haberi | Antalya'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Antalya haberi | Antalya'da orman yangını (2)

11.09.2022 18:41
Antalya haberi | Antalya'da orman yangını (2)

Antalya haberler: KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yerleşim yerleri ile seraların yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yerleşim yerleri ile seraların yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibiyle müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. Çıkış nedeni araştırılan yangında ilk etapta 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.


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Kaynak: DHA

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi | Antalya'da orman yangını (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi | Antalya'da orman yangını (2) - Son Dakika
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