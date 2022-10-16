Antalya haberi | Antalya'da otel deposunda sahte bandrollü içki ele geçirildi

Antalya'da durdurulan bir araçta ve bir otelin deposunda 3 bin 150 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği görevlilerince sahte alkol üretimi ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. Dün Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde durdurulan bir araçta ve bir otelin deposunda yapılan aramada 3 bin 150 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak T.B,, Ş.Y. ve E.B. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA