Antalya haberi! Antalya'da sahiller, yabancı turistlere kaldı - Son Dakika
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Antalya haberi! Antalya'da sahiller, yabancı turistlere kaldı

10.09.2022 13:05
Antalya haberi! Antalya'da sahiller, yabancı turistlere kaldı

Antalya gündem haberi... 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yerli tatilciler yaşadıkları şehirlere dönünce, sahiller yabancı turistlerle kentte oturanlara kaldı.

2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yerli tatilciler yaşadıkları şehirlere dönünce, sahiller yabancı turistlerle kentte oturanlara kaldı. Sahillerde yoğunluk olduğu görüldü.

Turizm kenti Antalya'da, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması sahillere de yansıdı. Yaz tatili için Antalya'ya gelen yerli turistler, yaşadıkları şehirlere döndü. Konyaaltı Sahili, kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı. Sahilde yoğunluk olduğu gözlendi. Okula başlayacak olan gençler ise arkadaş gruplarıyla birlikte denize girerek eğlenmeyi tercih etti. Kimisi şezlonglarda güneşlendi, kimisi kayalık bölgelerde denize atlayarak eğlendi. Bazı turistler ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.


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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi! Antalya'da sahiller, yabancı turistlere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi! Antalya'da sahiller, yabancı turistlere kaldı - Son Dakika
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