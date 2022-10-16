Antalya haberi! Antalya'da uyuşturucu zanlısının evinden cephanelik çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberi! Antalya'da uyuşturucu zanlısının evinden cephanelik çıktı

16.10.2022 17:19
Antalya haberi! Antalya'da uyuşturucu zanlısının evinden cephanelik çıktı

Antalya haberi... Antalya'da polis ekiplerince uyuşturucu zanlısının evine yapılan baskında 7 tabanca ve tabancalara ait 15 mermi, 1 adet uçaksavar mermisi, 12 adet Kaleşnikof mermisi, 2 adet MG3 mermisi, 1 adet G3 mermisi, 177 adet tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince uyuşturucu zanlısının evine yapılan baskında 7 tabanca ve tabancalara ait 15 mermi, 1 adet uçaksavar mermisi, 12 adet Kaleşnikof mermisi, 2 adet MG3 mermisi, 1 adet G3 mermisi, 177 adet tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirildi.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi bulunan V.M. isimli şahsın Gökyazı Mahallesi'ndeki ikametine 14 Ekim'de operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 7 tabanca ve tabancalara ait 15 mermi, 1 adet uçaksavar mermisi, 12 adet Kaleşnikof mermisi, 2 adet MG3 mermisi, 1 adet G3 mermisi, 177 adet tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirildi. Ayrıca metamfetamin olduğu değerlendirilen 1.37 gram uyuşturucu madde ve metamfetimin içiminde kullanılan 3 adet aparat bulundu. Nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda V.M. ve H.B. gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olan G.B. de Finike ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
KIRIKKALE - Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı KIRIKKALE - Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da 9 kilo esrarın şehre girmesi engelledi Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da 9 kilo esrarın şehre girmesi engelledi Mavi kelebeklerden gururlandıran başarı Mavi kelebeklerden gururlandıran başarı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberi! Antalya'da uyuşturucu zanlısının evinden cephanelik çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
21:06 Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 23:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya haberi! Antalya'da uyuşturucu zanlısının evinden cephanelik çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement