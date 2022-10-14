Antalya haberi! Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya haberi! Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

14.10.2022 12:08
Antalya haberi! Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaç kesimi yaparken yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle yaralanan kişi, sahil güvenlik helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaç kesimi yaparken yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle yaralanan kişi, sahil güvenlik helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında ağaç kesimi yapan bir kişinin yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağının kırıldığı ve bulunduğu yerden helikopterle tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yardım çağrısı üzerine görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Helikoptere alınan yaralı, Antalya Süleyman Satır Helikopter Pisti'ne getirildi.

Yaralının sağlık ekibine bilinci açık olarak teslim edildiği belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haberi! Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya haberi! Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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