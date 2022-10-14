Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında ağaç kesimi yapan bir kişinin yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağının kırıldığı ve bulunduğu yerden helikopterle tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya haberi! Antalya'da yamaçtan kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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