Yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, elektrik ve internetin kesilmesine neden oldu - Son Dakika
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Yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, elektrik ve internetin kesilmesine neden oldu

18.10.2022 15:05

Yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, elektrik ve internetin kesilmesine neden oldu Hırsızlar tarafından çalınan kablolar yer altında böyle görüntülendi Yer altında bulunan elektrik ve internet kabloları hırsızlar tarafına çalınıyorANTALYA Antalya'da yer altı tünelinde bulunan elektrik...

Yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, elektrik ve internetin kesilmesine neden oldu

Hırsızlar tarafından çalınan kablolar yer altında böyle görüntülendi

Yer altında bulunan elektrik ve internet kabloları hırsızlar tarafına çalınıyor

ANTALYA Antalya'da yer altı tünelinde bulunan elektrik ve internet kablolarına dadanan hırsızlar, Antalya Toptancı Hali esnafını bezdirdi. Yaşanan olaydan dolayı elektriklerinin olmadığını ve internete erişmede sorun yaşadıklarını belirten esnaf soruna çözüm bulunmasını istedi.

Antalya'da binlerce çiftçi ve işletmeci tarafından kullanılan Antalya Toptancı Hali son günlerde yer altında yaşanan hırsızlık olayları ile sık sık gündeme geliyor. Toptancı hal içerisinde bulunan elektrik ve internet kablolarının geçtiği yer altı tüneline giren hırsızlar kabloları keserek çaldı. Kablosu çalınan işletmelerden birçoğu elektriksiz kalırken bazılarının da interneti kesilmesi dolayısı ile işlemlerinde aksamalar yaşadı.

"70 bin TL'ye kablonun yenisini alarak taktırdık"

Hal içerisinde 1 aydır sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Toptancı Hal içerisinde otellere sebze ve meyce tedariki yapan Hacı Canevi, "Önce telefon kablolarımız çalındı sonra da internet kablolarını çaldılar. En son bir hafta önce en büyük kablolarımızdan birisini çaldılar. 70 bin TL'ye kablonun yenisini alarak taktırdık. Bu sefer de diğer iki dükkanımızın kablosunu çaldılar. Olduğu gibi çalınan kablolar duruyor. Bizden iki gün sonrada yakınımızda bulunan 10 esnafın kablosu çalındı. Belediyeye ve polise giderek durumu bildirdik. Çaresiz kaldık, büyük bir mağduriyet var. İşlerimizi aksatıyor, ürün bildirimi yapamıyoruz. İnternetimiz yok, günlerce jeneratör kullandık" sözlerine yer verdi.

"Yer altından hal dışından gelerek çalıyorlar"

Yer altı tüneline girerek hırsızların kestiği kabloları görüntüleyen Akın Ateş, "Bizim de dükkanımızın elektrik ve internet kablolarını çaldılar. Bu sırada dükkanımızın içerisinde bulunan elektronik eşyalar zarar gördü. Şuan tamir ettik, bir gün sonra tekrar çaldılar. Bu kez kabloları komple götürdüler. Şuanda aynı mağduriyetimiz var. Biz de şikayetçiyiz. 3 metre aşağı inerek 100 metre ileriye kadar gittim. Alabildiklerini almışlar, alamadıklarına zarar vermişler. Bu da tehlikeli bir durum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Yer altından hal dışından gelerek çalıyorlar. Sonra da tekrar geri dönerek kimsenin görmediği yerden dışarı çıkıp götürüyorlar. 10'dan fazla işletmenin kablosu çalınmış durumda. Bakır kabloları çalarken alüminyum olanlara ise zarar veriyorlar" dedi.

"Buradan çalınan mallar hurdacılara satılıyor"

Soruna bir önce çözüm bulunmasını isteyen Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz ise şu sözlere yer verdi: "Bu hırsızlardan kurtulamadık gitti. Geçenlerde 2 kişi de elektrik çarpmasından dolayı öldü. Keşke böyle şeyler olmasa. Burada her bir yere polis de dikemeyiz. Bu hırsızlıklar bir turlu bitmedi. Buradan çalınan mallar hurdacılara satılıyor. Hurdacılar almazsa bu hırsızlık olayları durur. Bunların başka alıcısı yok. Yakında planda bununla ilgili belediyemiz ile ilgili bir toplantı yapacağız. En kısa zamanda çözüm bulacağız."

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yer altındaki kablolara dadanan hırsızlar, elektrik ve internetin kesilmesine neden oldu - Son Dakika

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