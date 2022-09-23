KAŞ'TAKİ YANGIN GECE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAŞ'TAKİ YANGIN GECE KONTROL ALTINA ALINDI

23.09.2022 10:32

Muğla sınırını çizen Eşen Çayı kıyısındaki kum erozyonuna karşı 1960'lı yıllarda ağaçlandırılan bölgede çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra tekrar başlayan yangın, dün gece kontrol altına alındı.

Muğla sınırını çizen Eşen Çayı kıyısındaki kum erozyonuna karşı 1960'lı yıllarda ağaçlandırılan bölgede çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra tekrar başlayan yangın, dün gece kontrol altına alındı. Etrafı iş makineleriyle çevrilen bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 15 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında 21 Eylül Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında çıkan yangın, 3 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Ancak dün öğle saatlerinde bölgede çıkan şiddetli rüzgar sonrası yangın alanında önce dumanlar, sonra alevler yükselmeye başladı. Şiddetli rüzgarla alevler hızla etrafa yayıldı. Yangına 3 uçak ve 3 helikopter, orman müdürlüklerine bağlı 12 arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 iş makinesi, Kaş Belediyesi'ne ait 5 iş makinesi, 2 su tankeri, 6 teknik eleman, tarafından müdahale edildi.

Ova mahallesi sakinleri de yaklaşan alevlere hortumlarla su sıktı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın etrafa yayıldı. Bölgeyi yoğun bir duman kapladı. Yangın bölgesine Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol da geldi. Bölgede jandarma güvenlik tedbiri alarak, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar, tankerleri ile gelerek yangını söndürmeye yardımcı olmaya çalıştı. Dün geceden beri ekipleri yöneten Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, tansiyonunun düşmesi ve ateşinin çıkması üzerine Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve bir süre tedavi gördü. Yangının etrafı iş makineleriyle geniş yollar açılarak çevrildi. Dün saat 22.00 sıralarında rüzgarın hızını kaybetmesi ile yangının da hızı kesilerek, kontrol altına alındı. Yangın alanında kara ekipleri ve arazözlerle soğutma çalışması başladı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 15 hektar okaliptüs ormanı zarar gördü.

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, yanan alanın kum erozyonuna karşı 1960'lı yıllarda ağaçlandırılan bir bölge olduğunu, alanda sadece okaliptüs ve Kıbrıs akasyası ağaçlarının bulunduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Babasından öğrendiği 'sepet örme' sanatını yarım asırdır sürdürüyor Babasından öğrendiği 'sepet örme' sanatını yarım asırdır sürdürüyor Son dakika haberi... ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA ÇIKAN YANGIN, 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haberi... ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA ÇIKAN YANGIN, 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: DHA

Muğla, Eşen, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAŞ'TAKİ YANGIN GECE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'deki 200 esir hakkında açıklama: Putin'in ısrarla üzerinde durduğu ismi gönderdik
14:44 "Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: KAŞ'TAKİ YANGIN GECE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement