Antalya haberi | Antalya Valisi Yazıcı ve Antalyalı gazeteciler, Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann'ı ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Nürnberg'te Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ile bir araya geldi.

Vali Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, AGC Başkanı İdris Taş ve cemiyet üyeleri, Herrmann ile Nürnberg'te bir Türk restoranında buluştu.

Yazıcı, buradaki konuşmasında, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Antalya'nın bu yıl 11 milyonun üzerinde turisti ağırladığını belirten Yazıcı, "Bu yıl turist sayısı bakımından Almanlar ve Rusların sayısı eşitti. Antalya ve Nürnberg'in yıllardır devam eden ikili ilişkileri sadece salgın döneminde bir kesintiye uğradı. Bundan sonra Nürnberg ile Antalya arasındaki iyi ilişkiyi AGC'nin öncülüğünde devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Yazıcı, Antalya'daki diğer kurum ve kuruluşların da Nürnberg ile bu bağı daha da güçlendirmek için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann ise Antalya'dan bir heyeti Nürnberg'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Almanya'da yaşanan doğal gaz sorununa değinen Herrman, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji fiyatları ve güvenliği burada büyük sorunlar teşkil etmekte, özellikle federal hükümet nezdinde şu anda hem yeterli gaz ve elektrik temini hem de bunların insanlar tarafından ödenebilir fiyatlara getirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Şu anda bile orta halli insanlar enflasyonun yüksek olmasından dolayı harcamalarında kısıntıya gitti. ve bundan sonra da toplumda ciddi problemler yaratacaktır."

Herrmann, Yunanistan'ın adaları silahlandırdığı iddiasına ilişkin soru üzerine iki NATO üyesi ülke arasında bir sorun yaşanmasını istemedikleri vurguladı.

Başkan Taş da eski AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin öncülüğünde başlayan ve bugüne kadar devam eden kardeşlik ilişkilerini yaşatmanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Konuşmalardan sonra Vali Yazıcı, Bakan Herrmann'a plaket sundu.