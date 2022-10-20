Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni bebek sahibi olan aileler için içinde 5'li zıbın takımı, ikili takım, şapka, eldiven, patik, önlük, battaniye, havlu, şampuan, biberon, emzik, bebek bezi, ıslak mendil ve ateş ölçerin bulunduğu bir set hazırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya haberi | Kaş'ta yeni doğan bebekler için 'hoş geldin' seti hazırlandı - Son Dakika

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