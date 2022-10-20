Antalya haberi | Kaş'ta yeni doğan bebekler için "hoş geldin" seti hazırlandı - Son Dakika
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Antalya haberi | Kaş'ta yeni doğan bebekler için "hoş geldin" seti hazırlandı

20.10.2022 11:46
Antalya haberi | Kaş'ta yeni doğan bebekler için "hoş geldin" seti hazırlandı

Antalya haber: Kaş Belediyesince yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi destekte bulunmak amacıyla "hoş geldin" seti dağıtılıyor.

Kaş Belediyesince yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi destekte bulunmak amacıyla "hoş geldin" seti dağıtılıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni bebek sahibi olan aileler için içinde 5'li zıbın takımı, ikili takım, şapka, eldiven, patik, önlük, battaniye, havlu, şampuan, biberon, emzik, bebek bezi, ıslak mendil ve ateş ölçerin bulunduğu bir set hazırladı.

Setler, 54 mahallede yeni çocuğu olan ailelere dağıtılmaya başlandı. Set hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenler, 444 07 11 numarayı arayarak detaylı bilgi alabilecekler.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Antalya haberi | Kaş'ta yeni doğan bebekler için 'hoş geldin' seti hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi | Kaş'ta yeni doğan bebekler için "hoş geldin" seti hazırlandı - Son Dakika
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